中航期货：沪镍将演绎跨年度上升行情

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月7日的《期货日报》：
11月中旬以来，沪镍出现连续拉升，但突破10万整数关口后展开宽幅振荡。对于后市，我们判断，沪镍经过强势调整后，仍将演绎跨年度上涨行情。
沪镍指数11月初突破前期平台后，进入强势振荡阶段。5周、10周和20周均线继续向上发散，对期价形成中期指引。目前持仓总量恢复，显示沪镍受到资金青睐。
综合以上宏观、基本面和技术面的分析，我们判断沪镍将进入跨年度上涨行情。从操作角度而言，可继续持积极买入的策略。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。