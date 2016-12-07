版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 09:05 BJT

中航期货：沪镍将演绎跨年度上升行情

以下内容节选自12月7日的《期货日报》：

　　11月中旬以来，沪镍出现连续拉升，但突破10万整数关口后展开宽幅振荡。对于后市，我们判断，沪镍经过强势调整后，仍将演绎跨年度上涨行情。

沪镍指数11月初突破前期平台后，进入强势振荡阶段。5周、10周和20周均线继续向上发散，对期价形成中期指引。目前持仓总量恢复，显示沪镍受到资金青睐。

　　综合以上宏观、基本面和技术面的分析，我们判断沪镍将进入跨年度上涨行情。从操作角度而言，可继续持积极买入的策略。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐