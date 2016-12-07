期货日报：沪胶呈现减多增空态势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月7日的《期货日报》：
12月6日，沪胶主力1705合约大幅高开，但在部分多头资金主动离场下，期价振荡回落。不过，伴随着18400元/吨附近抵抗增强，期价略有回抽。然而，多头力量稍显欠缺，期价反弹乏力，多空双方围绕18500元/吨展开争夺。
通过观察主力持仓动向，笔者发现，当日前20名持仓虽整体呈减多增空态势，但从调整方向和调整力度上看，多空主力力量表现较为均衡，后市沪胶期价或在振荡中前行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。