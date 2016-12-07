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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 09:05 BJT

期货日报：沪胶呈现减多增空态势

以下内容节选自12月7日的《期货日报》：

12月6日，沪胶主力1705合约大幅高开，但在部分多头资金主动离场下，期价振荡回落。不过，伴随着18400元/吨附近抵抗增强，期价略有回抽。然而，多头力量稍显欠缺，期价反弹乏力，多空双方围绕18500元/吨展开争夺。

　　通过观察主力持仓动向，笔者发现，当日前20名持仓虽整体呈减多增空态势，但从调整方向和调整力度上看，多空主力力量表现较为均衡，后市沪胶期价或在振荡中前行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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