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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 09:07 BJT

宝城期货：原油继续上涨的空间将受限

以下内容节选自12月7日的《期货日报》：

在11月底举行的维也纳会议上，欧佩克成员国8年来首次达成减产协议令市场大感意外，利多因素刺激国际油价在近几日连续拉升。其中，纽约原油自45美元/桶一度上涨至52美元/桶上方，创2015年7月以来新高。虽说欧佩克减产有助于缓解原油供给过剩难题，但笔者担忧其苦心营造的良好供需格局也将令页岩油受益，从而恢复美国页岩油产量，削弱欧佩克减产带来的正面效果，最终限制油价的上涨空间。

　　整体来看，欧佩克产油国虽达成减产协议，令油价受益迎来上涨，但笔者认为这仅仅反映了表象利多，而深层利空隐患已经酝酿形成，因为减产也会带来页岩油产量的快速回升，进而限制油价后期的上涨空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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