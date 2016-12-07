宝城期货：原油继续上涨的空间将受限

在11月底举行的维也纳会议上，欧佩克成员国8年来首次达成减产协议令市场大感意外，利多因素刺激国际油价在近几日连续拉升。其中，纽约原油自45美元/桶一度上涨至52美元/桶上方，创2015年7月以来新高。虽说欧佩克减产有助于缓解原油供给过剩难题，但笔者担忧其苦心营造的良好供需格局也将令页岩油受益，从而恢复美国页岩油产量，削弱欧佩克减产带来的正面效果，最终限制油价的上涨空间。