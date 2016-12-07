宝城期货：原油继续上涨的空间将受限

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月7日的《期货日报》：
在11月底举行的维也纳会议上，欧佩克成员国8年来首次达成减产协议令市场大感意外，利多因素刺激国际油价在近几日连续拉升。其中，纽约原油自45美元/桶一度上涨至52美元/桶上方，创2015年7月以来新高。虽说欧佩克减产有助于缓解原油供给过剩难题，但笔者担忧其苦心营造的良好供需格局也将令页岩油受益，从而恢复美国页岩油产量，削弱欧佩克减产带来的正面效果，最终限制油价的上涨空间。
整体来看，欧佩克产油国虽达成减产协议，令油价受益迎来上涨，但笔者认为这仅仅反映了表象利多，而深层利空隐患已经酝酿形成，因为减产也会带来页岩油产量的快速回升，进而限制油价后期的上涨空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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