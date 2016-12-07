中信期货：沪金中期调整将迎来重要买点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月7日的《期货日报》：
黄金指数在今年启动了久违的多头行情，从最低点220元/克附近一路冲击300元/克大关，形成了重要的多头趋势线。7月以来，黄金明显进入调整周期，更重要的是在国庆节后跳空大跌，跌破了多头趋势线，并在11月9日回抽趋势线后再度破位下行，确认了趋势破位的格局。
对于中期目标位，笔者认为，应该在260元/克。主要原因：一是6月6日和13日留下了两个跳高缺口。其中，13日的缺口已经封闭，那么6日的缺口将是下一个封闭的目标。二是整个多头行情的50%调整位也在260元/克。因此，中期来看，黄金指数调整至260元/克的可能性较大，从而迎来重要的中期介入点。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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