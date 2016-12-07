《即时观点》澳洲第三季GDP萎缩0.5%，因企业、消费者与政府削减支出

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
摩根大通驻悉尼分析师TOM KENNEDY：
这是一段时间以来我们看到的最弱表现之一。我认为这显然将成为澳洲央行的一个忧虑，因为经济增长率越低，通胀水平就会越低。通胀实际上正在推动当前的利率周期，所以这将使澳洲央行重新评估对今年下半年以及2017年的预期。
再次出现季度负增长的可能性总是有的，但我真的认为可能性很小。原因是我们正在从出口中获得很大的提振。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。