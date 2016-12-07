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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 09:22 BJT

《即时观点》澳洲第三季GDP萎缩0.5%，因企业、消费者与政府削减支出

摩根大通驻悉尼分析师TOM KENNEDY：

这是一段时间以来我们看到的最弱表现之一。我认为这显然将成为澳洲央行的一个忧虑，因为经济增长率越低，通胀水平就会越低。通胀实际上正在推动当前的利率周期，所以这将使澳洲央行重新评估对今年下半年以及2017年的预期。

再次出现季度负增长的可能性总是有的，但我真的认为可能性很小。原因是我们正在从出口中获得很大的提振。

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