《路透晚报》--12月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：11月末外汇储备环比减691亿美元，创1月以来最大单月降幅

中国央行公布，11月末中国外汇储备为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低；环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。

--中国经济：发改委等部委密切关注房地产等领域非理性对外投资倾向--新华

在人民币贬值压力有增无减背景下，新华社引述发改委、商务部、人民银行、外汇局四部门负责人称，支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，同时密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资倾向。

--中国政策：修订外商投资产业指导目录，继续鼓励外资投向现代农业等--发改委

中国国家发展改革委和商务部发布关于《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见的公告，保持鼓励类政策稳定，继续鼓励外资投向现代农业、先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域，鼓励传统产业转型升级，促进新技术、新工艺、新材料、新设备使用。

--中国经济：明年重在逆转资金脱实向虚，房地产投资需求将受抑制--专家

中国国家信息中心首席经济学家范剑平表示，货币政策趋紧、扭转资金脱实趋虚是明年中国房地产面临的大环境，原来房地产市场虚胖的东西，如首付贷、弄虚作假的信贷，会慢慢被政策所抑制。

--中国反腐：把制度的篱笆扎紧，回答好谁来监督纪委的问题--中央纪委书记

中国中央纪委书记王岐山称，打铁还需自身硬，推动全面从严治党向纵深发展，纪委要以身作则，把监督执纪的权力关进制度笼子；把制度的篱笆扎紧，建设忠诚干净担当的队伍，回答好谁来监督纪委的问题。

--中国经济：发改委对美敦力开1.185亿元罚单，因其在医疗器械领域价格垄断

中国国家发展改革委近日依法对美敦力（上海）管理有限公司的价格垄断行为罚款1.185亿元人民币，因其与交易相对人达成并实施心脏血管、恢复性疗法和糖尿病业务领域医疗器械产品价格垄断协议。

--表格：台湾11月出口年增12.1%优于预期，创近四年最高增速

台湾财政部公布，11月出口金额较上年同期升12.1%。该数据优于预期的年增7.3%。这是近四年来最高增速。前高是2013年1月年增21.9%。

--香港经济：预测明年GDP增长升至1.9%，强大缓冲空间助抗下行风险--IMF

国际货币基金组织（IMF）称，预计香港2016年的经济增幅约为1.5%，而随着消费受到劳工市场畅旺所带动，加上全球经济增长步伐逐渐加快，明年增幅可能略升至1.9%。

--香港数据：11月底止外汇储备资产为3,850亿美元—金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年11月底止官方外汇储备资产为3,850亿美元，较上月底增加19亿美元。

【金融】

--中国央行：周二开展3,390亿元MLF操作远超到期量，利率与上期持平

中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，周二对24家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,390亿元人民币。

--中国金融：央行发文明确票据交易所地位，规范交易防风险

中国央行发布票据交易管理办法，以规范票据市场交易行为及防范风险，同时明确上海票据交易所为其指定的提供票据交易、登记托管、清算结算和信息服务机构。

--中国基金：国有资本公司设立1,500亿元基金，支持中国企业国际投资并购

中国国有资本运营公司--国新控股称，设立总规模为1,500亿元人民币的国新国同投资基金。一期700亿元由部分中央企业、金融机构和浙江省国有资本运营有限公司共同出资，由国新国际负责管理，旨在支持中国企业国际投资并购。

--中国金融：广东银监局发文严管银行与非持牌金融机构合作--报载

广东地区银行与非持牌金融机构的合作，将面临更为严格的监管。据上海证券报报导，广东银监局下发通知，明确银行自有资金、理财资金投资要穿透至底层资产并加强投后管理，严禁理财资金违规进入房地产领域。

--台湾金融：金管会将放宽私募基金应募人总数等规范，以扩大投信资产规模

台湾金管会称，为扩大投信事业资产管理规模，将放宽私募基金的全权委托业务相关规范及应募人总数由35人增至99人，明年将此修正草案送交立法院修订后即可实施。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行700亿元逆回购，单日净回笼1,500亿元

中国央行公开市场今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期200亿元，28天期200亿元。据此计算，单日将净回笼1,500亿元。

--中国债市动态：期货小涨现券一二级稍稳，MLF投放助缓情绪但预期仍偏弱

中国银行间债市早盘现券收益率稳中略跌，国债期货小涨。交易员表示，现券继上日恐慌性超跌过后，今日一二级情绪均略显缓和，同时央行MLF(中期借贷便利)超额续做助缓资金预期；但在公开市场依旧净回笼及央行调降杠杆政策背景下，债市仍难言反转。

--中国货币市场：MLF超额续做公开市场回笼，短期资金续松但跨年压力仍存

中国银行间资金面整体压力不大，各类机构短期融出不乏，惟跨年供给较少。中国央行昨日超额续做MLF(中期借贷便利)，公开市场操作则继续净回笼，缩短放长对冲之下资金面受影响暂时有限；不过从长端利率连续走高来看，市场对跨年流动性仍预期谨慎。

--新债招标：中国10年续发国债加权收益率3.0643%，低于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的一年期固息国债加权中标收益率为2.4255%，高于市场预测均值2.34%；10年期续发国债加权中标收益率为3.0643%，低于市场预测均值3.10%。

--新债招标：进出口行10年增发债收益率3.6376%，20年3.9020%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的10年和20年期固息增发债，中标收益率3.6376%和3.9020%，投标倍数4.17倍和2.06倍。该行稍早结束招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率3.3554%和3.4677%，投标倍数2.28倍和2.96倍。

--新债招标：农发行15年增发债收益率3.7881%，20年3.8808%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发15年和20年期固息债，中标收益率分别为3.7881%和3.8808%，投标倍数为3.34倍和3.01倍。该行稍早结束招标的五年、七年和10年期固息债，中标收益率分别为3.5035%、3.6680%和3.6295%，投标倍数为2.13倍、2.92倍和3.07倍。

--新债招标：中国铁路总公司10年债利率3.69%，20年期3.88%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司今日上午招标的今年第七期铁路建设债券，10年期品种中标利率3.69%，20年期中标利率3.88%；两期债对应投标倍数为2.27倍和2.31倍。

【外汇】

--中国外汇：人民币汇率有条件保持合理均衡水平上的基本稳定--货币网

中国货币网刊载特约评论员文章称，11月份人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征，总的看人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，购汇需求旺盛后市料续承压

人民币兑美元即期早盘下跌，中间价跌回6.88元关口。交易员称，昨日购汇需求放量，压低市场价至中间价下方近200点，根据定价规则今日中间价大跌；早盘客盘购汇需求仍盛，大行提供充足美元流动性，因市场情绪还未平复，短期人民币走势料续承压。

--中国外汇：严控资本外流已影响到西方企业资本账户和派息--商会

两个知名商会称，中国加紧控制资本外流加大了欧洲和美国企业将资金转出中国的困难，其中一个组织称，企业派息已因此受到影响。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，商贸零售板块和钢铁煤炭等周期股领涨大盘

中国股市沪综指反弹收涨。分析师指出，今日市场早盘略有下探后企稳回升，个股普涨，商贸零售、钢铁、煤炭、有色等周期类股领涨。短期利空因素对大盘冲击已进入尾声，但成交萎缩显示市场观望氛围仍浓厚，反弹力度取决于量能放大情况。

--中国证券：21家养老金投资管理机构公布，首批委托约3,000亿--报载

全国社保基金理事会公布21家基本养老保险基金证券投资管理机构，名单包括14家基金管理公司、六家保险资产管理机构及一家券商。上海证券报报导，首批委托规模估计约2,000-3,000亿元人民币。这标志着基本养老金距离进入股市再近一步，而养老金入市保值增值的需求也已呼唤多年。

--美国个股：苹果称中国iPhone 6自燃事件或为外部因素引起

苹果表示，中国消费者保护报告中所描述的iPhone 6电池起火自燃事件，有可能是外部因素引起。此一报告本周稍早被国有媒体广为报导，引发社群媒体一阵热议。

--《独家新闻》麦当劳决定在中国和香港店面业务中保留少数股权--消息

一位直接知情人士表示，麦当劳寻求通过出售中国和香港门店筹集10-20亿美元，之前该公司决定在上述业务中“保留相当一部分的少数股权。”

--香港个股：五矿地产斥资约22.4亿元人民币增持南京住宅发展项目股权

中国五矿集团旗下的五矿地产宣布，将以代价约22.4亿元人民币增持旗下一家项目公司的股权至全资拥有；该项目公司主要业务为发展一个位于南京市的住宅项目。

--中国企业：中国收紧外汇流出，可能有利降低海航集团海外并购竞争

中国海航集团旗下海航资本的首席投资官杨光表示，中国当局为支撑人民币，而对海外收购设限的措施，可能减少其他中国买家与海航竞争收购，因而使海航从中获益。

--台湾个股：鸿海称初步讨论扩大在美国营运的潜在机会

台湾鸿海称，目前进行初步讨论关于扩大在美国营运的潜在机会。

--中国期市：螺纹钢和铁矿石期货涨约7%，受益于经济好转迹象及供应疑虑