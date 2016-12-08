专栏节选：解决贫富问题的税改大计，从皮凯提到川普--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月8日出版的当期「老谢开讲」专栏)

美国总统当选人川普接受小英总统的贺电，在全世界掀起很大的波澜，因为这一通电话改变了一九七八年台美断交以来的政治生态，美国总统直呼台湾总统，川普是头一遭，这是三十八年来两岸关系的最大改变。

不仅如此，川普还把他接受小英总统的电话庆贺，大方写在他的Twitter上面，说我们卖了几十亿美元军火给人家，我接受了人家一通电话，有什么大不了！当然川普这个大动作激来北京当局强烈反应，但他并不买帐，反呛中国在南海扩张军备、人民币贬值，有没有先问过美国意见？这也应验我在川普当选后的预测。雷根时代的「让美国再伟大」，在长达十年的美苏军备竞赛中，让旧苏联解体。而川普的新任期，将是中美两大强国的博弈，台湾地位敏感而重要，小英总统须步步为营，台湾才能避开灾难。

川普当选后，我认为川普当政充满了不可预测性，但也有很大可塑性，川普将撼动世界，除了美国霸权争夺战外，上周我提到的强势美元会改变世界，这个礼拜我想谈川普撼动世界的另一个焦点：减税，也就是说，从金融海啸以来的货币宽松时代到了终结，取而代之的是财政政策，而且川普实施大减税后，全球主要国家也将展开降税大竞赛。

二十一世纪以来，随着新科技发展，贫富差距愈拉愈大，全球化浪潮之下，很多工作机会被替代，造成中低收入者生活愈来愈困难，年轻人发展受挫，于是在北非陆续引发了茉莉花革命，欧洲很多国家都出现反全球化浪潮，全世界民粹化日益严重，冲击政治生态，包括这次川普当选。

**皮凯提喊资本课重税，有钱人躲避税天堂**

解决贫富差距问题，最具代表性的意见是二○一四年的《二十一世纪资本论》作者皮凯提（Thomas Piketty），他的书连续数周登上Amazon畅销书排行榜榜首，《金融时报》把他誉为「经济学界的摇滚巨星」，他主张对富人、资本课重税，他认为二十一世纪资本的累积有逐渐集中化的趋势，若我们再不改弦更张，那么约三十年内，全球各主要市场经济下的资本集中度，约有八○％以上会集中到社会最富有的一○％的手中。财富分配太不平均，社会上会充满不安的日子，如果不在体制内做改变，难保不会发生战争或革命的体制外翻转。

因此皮凯提主张每年课「总资本持有税」，这种资本持有税就像房屋税、地价税，年年都要缴，他认为资本报酬率动辄四％至五％，那么抽个一％到二％，资本家当然付得起，这是打破「富有资本家持续富有，贫穷底层持续贫穷」的「社会不流动」最好方式，皮凯提倡议租税负担率要超过五成以上才合理。

这套理论在贫富差距恶化的时代提出，皮凯提彷佛是救世主般，成为解决新时代贫富问题的明灯，法国政府一度响应皮凯提的主张，台湾的朱敬一教授也成为皮凯提最忠诚的信徒，他痛斥二○○八年把遗赠税从五○％调降为一○％的那群主政的人，不过皮凯提充分描述了贫富不均造成的祸害，但他始终解决不了资本流动的问题。

也就是说，对资本累积课重税是在资本不会移动的前提下，但人只有两只脚，钱有几百只脚，资本是会移动的，像法国对资本课重税，连LV都把总部迁到比利时，法国适用皮凯提主张不到一年，即以违宪为由喊停。

此情况可看出，皮凯提发现贫富差距的后遗症，但对有钱人课重税，有钱人会跑，问题无法解决，甚至恶化，因为全球富人、大企业避税大行其道，例如，巴拿马成了恶名昭彰的洗钱重镇，很多纸上避税天堂，像萨摩亚群岛、关岛群岛应运而生。还有很多国家，像爱尔兰企业营业税降到一二．五％，让众多美国大企业把海外营运总部设在爱尔兰，今年最受瞩目的新闻是欧盟执委会对苹果避税行为重罚一三○亿欧元。

皮凯提解决贫富差距恶化的手段是对富人课重税，除了朱敬一教授外，台湾的政大财税帮几乎都是皮凯提的信徒，包括行政院长林全在内，大家对马英九总统在二○○八年将遗赠税从五○％降为一○％，造成资金流入，炒高房价的降税非常不以为然，这些年从证所税到健全财政方案，将净所得超过一千万元的「富人」最高税率从四○％提升到四五％，再加上二％的二代健保补充保费，然后是股利扣抵减半，这是在公平正义呼声中，台湾的租税改革一直奉行的皮凯提主义，不断对富人课重税，这也造成资本加速外流。

**川普反其道减税，诱美国企业资金回流**

目前中央银行公布今年第三季国际收支，其中金融帐已连续二十五季净流出，创下史上最长净流出纪录，累积净流出金额高达二八四一．九亿美元，换算成新台币约九．○九兆元，这个金额有人形容可以盖一五七座一○一大楼，这些年台湾的资金大力投资国外不动产、投资外国证券，资金外流络绎不绝。

这在美国如出一辙，川普当选后，立刻发现美国大企业流窜在外的热钱高达二．五兆美元，为了呼唤这些避税的资金回流美国，川普提出一次性课税一○％，希望避税的热钱回流美国，现在川普端出大菜，他不是加税而是减税。

解决贫富差距的问题，法国的皮凯提与川普形成了两个极端，皮凯提是对富人课重税，川普是大减税，这两个人的主张南辕北辙，但都是为了解决贫富差距问题。皮凯提对富人课重税，造成有钱人避税，让低租税国家占尽便宜，贫富问题依然无解。现在川普进行减税，他的方法是把避税的钱引回美国，让制造企业增加在美国投资，提高穷人就业机会，解决贫富差距的问题。

皮凯提的政策是打击富人，现在川普是要把穷人拉起来，这一招到底有没有效，川普还没执政，无法评论，但川普的政策必然影响世界，也许川普的减税可能成为未来几年的世界主流，台湾在川普的减税浪潮中，如何找到自己的定位？

川普的减税方案大致三个方向，一是针对原先避税的二．五兆美元采取一次性课税一○％，同时修正目前美国海外子公司采盈余直至汇回才课税的递延课税制，未来海外子公司均改采获利年度立即课税制度，诱发美国产业回流，加速美国再工业化，这是川普主张制造业重返美国祭出的第一道租税改革大计。

二是川普大降企业营业税，现行美国企业营业税是三五％，川普主张降为一五％，川普同时废除营利事业的最低税负制，这个企业大减税，对全世界冲击都很大，目前全球多数国家营业税大都落在三○％至三五％，这些国家有阿根廷、澳大利亚、法国、印度、加拿大、日本、德国等，现在美国降为一五％，这将是仅次于爱尔兰一二．五％的全球第二低企业营业税的国家，美国对企业降税，很可能引发全球大降营业税风潮。

这些年日本已把企业营所税从四○％降为二八％，义大利从二七．五％降为二四％，英国明年也可能从二○％降为一七％，最终目标是一五％，台湾与新加坡的一七％在全球企业营所税中都算是偏低的国家。

除了企业营业税大减，川普其他减税大计也包括废除为补助欧巴马健保而对企业投资利得课征三．八％的健保税，这很像台湾的二％二代健保补充费。其次是废除遗产税，但附带死亡时仍持有逾一千万美元以上之资本利得资产部分除外，川普这次把遗产税取消是很大动作，台湾则讨论行政院版本的遗赠税从一○％调升到二○％。

川普的另一个减税是股利与资本利得税采分离课税，最高税率二○％，单是这一条已让台湾的股民羡慕得不得了，目前台湾对外国人股利所得采分离课税二○％，但是对本国人课重税，本国人股利所得并入综合所得税，两税合一抵扣减半，一千万净所得课回五二％的重税，川普的减税与台湾加重课税成了强烈对比。

三是个人所得税，川普打算调降个人所得税率，把现行七级制改成三级，现行七级制是从一○％到三九．六％，将来分成三级，七．五万美元净所得以下是一二％，七．五万到二十二．五万美元是二五％，二十二．五万美元以上是三三％。除了缩小级距及税率之外，川普将个人所得的免税基准标准扣除额加计特别扣除额增加到二．五万美元，夫妻合并申报为五万美元，并且废除个人最低税负制，这个大减税行动，让五○％左右的美国家庭免课所得税。

整个川普减税计画规模高达四．四兆美元，这是美国史上最大减税计画。上次减税行动是在一九八一年雷根总统上任后，实施减税二五％的政策，八○年代，美国正经历越战失败阴影，油价大涨带来停滞性通膨，美国利率飙升近到二○％。雷根当选后，从减税、扩大政府支出，再松绑政府管制，终于让美国快速走出一九八一年及八二年的低潮，帮助美国恢复强国荣耀。这次川普重新喊出「Make America Great Again」，他要让美国再伟大，减税是他施政核心重要的一部分。

正常情况来看，川普的大幅减税政策可能使联邦政府在未来十年内税收减少九．五兆美元，政府须减支二○％才能补足财政缺口，但减税是否一定让税收减少？后续要看这些年避税到海外的二．五兆美元热钱回流多少？还有川普大降企业营所税，美国企业会不会把税负减轻的部分加码在美国投资。

川普的减税仍充满不确定性，但减税必然引来全球跟进降税风潮，这当中每个国家都会尽一切努力号召制造业在母国生根，让国家更强大。因此，租税减免成了财政政策中重要一环，日本、英国、义大利调降企业营所税只是一个开端。

**台湾变相成高税国，蔡政府应学学川普**

现在到了民进党完全执政时代，蔡政府不但把马政府错误的税改照单全收，现在为了长照，继续加码遗赠税及菸税，当年让国民党丢掉政权的税改大计，完全执政的民进党依旧照单全收，川普这次大减税，让台湾变相成了高税国家。

这些年常有人说，台湾租税负担率全世界最低，但没人敢说台湾个人消费税五％是全世界最低，台湾企业营业税一七％也是世界相对低税率国家，若要改善租税负担率偏低，先要从调高个人消费税开始，企业营所税也有调整空间，但我们老是民粹极致化，一直在个人所得税上加码。

川普勇敢号召避税在外的二．五兆美元回流，小英为何不登高一呼，让制造业回流台湾，也让逾九兆元的金融帐净流出，回流台湾？(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。