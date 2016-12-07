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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 09:31 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至94.68

路透上海12月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日微跌0.15%至94.68；SDR篮子指数微跌至95.11，BIS篮子指数微跌至95.91
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.20%，SDR篮子指数跌3.77%，BIS指数跌5.70%
。
 CFETS篮子货币             今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.8808                       -233
 欧元                          7.3738                        142
 日圆                          6.0384                        -68
 港元                          0.8872                      -29.7
 英镑                          8.7256                        104
 澳元                          5.1342                        -40
 新西兰元                      4.9025                         33
 新加坡元                       4.846                        -42
 瑞郎                          6.8173                         14
 加元                          5.1866                       -132
 林吉特                        0.6426                        -32
 卢布                          9.2799                       -102
 泰铢                          5.1758                       -392
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.49，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报95.47，微升0.17
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.41，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数<.RXYR
Y>报95.39，微升0.21%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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