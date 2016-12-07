中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至94.68

路透上海12月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微跌0.15%至94.68；SDR篮子指数微跌至95.11，BIS篮子指数微跌至95.91 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.20%，SDR篮子指数跌3.77%，BIS指数跌5.70% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.8808 -233 欧元 7.3738 142 日圆 6.0384 -68 港元 0.8872 -29.7 英镑 8.7256 104 澳元 5.1342 -40 新西兰元 4.9025 33 新加坡元 4.846 -42 瑞郎 6.8173 14 加元 5.1866 -132 林吉特 0.6426 -32 卢布 9.2799 -102 泰铢 5.1758 -392 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.49，较上日微跌0.03%；RXY全球在岸人民币指数 报95.47，微升0.17 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.41，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数<.RXYR Y>报95.39，微升0.21%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)