中国反腐：把制度的篱笆扎紧，回答好谁来监督纪委的问题--中央纪委书记

路透北京12月7日 - 中国中央纪委书记王岐山称，打铁还需自身硬，推动全面从严治党向纵深发展，纪委要以身作则，把监督执纪的权力关进制度笼子；把制度的篱笆扎紧，建设忠诚干净担当的队伍，回答好谁来监督纪委的问题。

新华援引他在江苏镇江调研并主持召开部分省区纪委书记座谈会上指出，信任不能代替监督，对纪委的监督首先在于各级党委，纪委要把自我约束同接受党内监督、民主监督、群众监督和舆论监督结合起来，把全面从严治党与全面深化改革、全面依法治国有机统一起来，联系思想和工作实际，结合所在地区和部门的问题。

“要把制度蕴含的力量充分释放出来，严明政治纪律和政治规矩，净化党内政治生态。”他称。

王岐山指出，没有制约的权力是危险的，制度应起到制衡的作用。制定监督执纪规则要坚持问题导向，查找各环节的风险点，明确请示报告、线索处置、审查审理、涉案款物管理工作规程，建立审查过程全程录音录像、打听案情和说情干预登记备案等制度。

制定规则的过程，就是统一思想认识和加强培训教育的过程。规则要向全社会公布，昭示执纪者有更为严格的纪律要求，表明监督者必须接受监督。对执纪违纪、失职失责的严肃查处，对不愿为、不敢为、不会为的要调整岗位，严重的就要问责。

王岐山称，中央纪委强化自我监督，以坚决的态度清理门户。党的十八大以来，中央纪委机关共处理38人，其中立案查处17人、组织调整21人，全国纪检监察系统共处分7,200余人、谈话函询4,500余人次、组织处理2,100余人。