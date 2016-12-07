中国反腐：把制度的篱笆扎紧，回答好谁来监督纪委的问题--中央纪委书记

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月7日 - 中国中央纪委书记王岐山称，打铁还需自身硬，推动全面从严治党向纵深发展，纪委要以身作则，把监督执纪的权力关进制度笼子；把制度的篱笆扎紧，建设忠诚干净担当的队伍，回答好谁来监督纪委的问题。
新华援引他在江苏镇江调研并主持召开部分省区纪委书记座谈会上指出，信任不能代替监督，对纪委的监督首先在于各级党委，纪委要把自我约束同接受党内监督、民主监督、群众监督和舆论监督结合起来，把全面从严治党与全面深化改革、全面依法治国有机统一起来，联系思想和工作实际，结合所在地区和部门的问题。
“要把制度蕴含的力量充分释放出来，严明政治纪律和政治规矩，净化党内政治生态。”他称。
王岐山指出，没有制约的权力是危险的，制度应起到制衡的作用。制定监督执纪规则要坚持问题导向，查找各环节的风险点，明确请示报告、线索处置、审查审理、涉案款物管理工作规程，建立审查过程全程录音录像、打听案情和说情干预登记备案等制度。
制定规则的过程，就是统一思想认识和加强培训教育的过程。规则要向全社会公布，昭示执纪者有更为严格的纪律要求，表明监督者必须接受监督。对执纪违纪、失职失责的严肃查处，对不愿为、不敢为、不会为的要调整岗位，严重的就要问责。
王岐山称，中央纪委强化自我监督，以坚决的态度清理门户。党的十八大以来，中央纪委机关共处理38人，其中立案查处17人、组织调整21人，全国纪检监察系统共处分7,200余人、谈话函询4,500余人次、组织处理2,100余人。
报导称，一个时期以来，党内存在的突出矛盾和问题，归其根本在于党内政治生活不正常，加强和规范党内政治生活有极强的现实针对性。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。