欧洲金融：欧盟反对让金融交易员豁免避税新规，对英国构成打击

路透布鲁塞尔12月6日 - 欧盟各国财政部长周二大多反对一项有英国支持的计划，该计划将让金融交易员豁免旨在应对跨国公司避税做法的新规。

此举对于英国庞大的金融服务行业而言是一大打击，也表明在英国6月公投决定退出欧盟之后，该国与欧盟伙伴国的关系正在恶化。

外界认为欧盟在避税问题上不作为，这种看法扶助了欧盟反体制政党的发展壮大，在这种情况下，欧盟各国财政非常希望在周二就解决所谓的各种不匹配问题达成协议。这些不匹配是各国税务规则之间的差别。一些国家允许跨国公司获得两位数百分比的减税或对股息避税。

但在欧盟轮值主席国斯洛伐克在布鲁塞尔的一次会议上提出对金融交易员豁免新规后，上述妥协陷入崩溃。

“我们有问题，”法国财长萨潘(Michel Sapin)在公开讨论中说。他说，不可能同意“英国所要求的对金融业交易员豁免新规”，称这是一个可以用来规避新规的新漏洞。(完)