版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 09:56 BJT

国际油市：油价下滑，因市场怀疑减产是否足以结束供应过剩局面

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯上周宣布明年联合减产以提振油市，之后油价大涨19%。

但因OPEC和俄罗斯双双公布创纪录的产量，外界就对计划中的减产规模是否足以结束油市供应过剩产生了质疑。

“俄罗斯和OPEC都创下了产量纪录，市场怀疑OPEC能否完成维也纳会议上达成的减产目标。怀疑是有理由的，因为OPEC和俄罗斯的产量越高，减产的起点就越高，”新加坡OANDA的高级市场分析师Jeffrey Halley说道。(完)

(编译 王丽鑫/王琛；审校 王颖/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐