国际油市：油价下滑，因市场怀疑减产是否足以结束供应过剩局面

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯上周宣布明年联合减产以提振油市，之后油价大涨19%。
但因OPEC和俄罗斯双双公布创纪录的产量，外界就对计划中的减产规模是否足以结束油市供应过剩产生了质疑。
“俄罗斯和OPEC都创下了产量纪录，市场怀疑OPEC能否完成维也纳会议上达成的减产目标。怀疑是有理由的，因为OPEC和俄罗斯的产量越高，减产的起点就越高，”新加坡OANDA的高级市场分析师Jeffrey Halley说道。(完)
(编译 王丽鑫/王琛；审校 王颖/李婷仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。