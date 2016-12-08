《香港重要政经日程》--12月8日-12月16日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
12月8日（周四）
进昇集团 首日挂牌。
英皇证券 公布全年业绩。
10:30 美银美林2017年中国宏观经济前景记者会。
11:45 美银美林2017年中港地产市场展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月9日（周五）
中信建投证券 首日挂牌。
10:30 越秀地产 股东特别大会。
11:00 新濠国际 股东特别大会。
12月12日（周一）
南方通信 首日挂牌。
万邦投资 公布全年业绩。
10:00 利标品牌 股东特别大会。
11:00 正道集团 股东特别大会。
12月13日（周二）
15:30 冠君产业信托 基金单位持有人特别大会。
12月14日（周三）
道和环球 公布中期业绩。
12月15日（周四）
公布11月份进出口数字。
美图公司 首日挂牌。
新源控股 公布中期业绩。
奥思集团 公布全年业绩。
*12月16日（周五）
中绿 公布中期业绩。
国际家居零售 公布中期业绩。
良斯集团 公布全年业绩。
桐成控股 公布全年业绩。
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
09:00 丽丰控股 股东周年大会。
10:00 丰德丽 股东周年大会。
10:00 依利安达 股东特别大会。
11:00 丽新发展 股东周年大会。
12:00 丽新国际 股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。