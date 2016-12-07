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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》英镑/欧元扳回跌幅上涨，技术面偏多

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* 英镑/澳元在亚洲市场上涨0.4%，澳洲GDP数据远逊预期；汇价开盘时下跌0.4%

* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线略微走高，总体格局偏多

* 上涨目标测试1.7274，此为9月/10月跌势的76.4%回档位

* 需收在上升的20日移动均线切入位1.6784下方，方能破坏偏多走势

* 亚洲交投区间1.6937/1.7070分别为初步支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2gindgf (完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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