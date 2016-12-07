中国货币市场：MLF超额续做公开市场回笼，短期资金续松但跨年压力仍存

路透上海12月7日 - 中国银行间周三资金面整体压力不大，各类机构短期融出不乏，惟 跨年供给较少。中国央行昨日超额续做MLF(中期借贷便利)，公开市场操作则继续净回笼， 缩短放长对冲之下资金面受影响暂时有限；不过从长端利率连续走高来看，市场对跨年流动 性仍预期谨慎。 “资金不紧，挺多出的，不过跨年还是几乎没有，而且价格很高，都要4%了。”东北一 银行交易员称。 他认为，最近头寸缺口大的机构主要是不能参与央行公开市场操作和MLF的中小银行， 其融资需求满足主要依赖大型银行等，因此资金面的边际会否改善，主要还是受到大行融出 情况的制约。而年末将近，各种限制下，目前时点大行也还不会出跨年期限资金。 上海一券商交易员称，月初以来资金面转为宽松，从回购成交统计数据来看，大行融出 并没有明显增加，主要还是城商行、股份制银行融出恢复所致。月中流动性一旦转紧，城商 、股份制银行可能转为融入方，供需情况转向也会很快，因此还不可掉以轻心。 步入12月以来上海银行间拆放利率(SHIBOR)曲线陡峭化，隔夜、七天利率转降，但一个 月期以上利率仍在持续上行，其中一个月期 最新报价2.9996%，较上月末涨幅 已经超过10个bp(基点)。 中国央行周二称，当日对24家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,390亿元人民 币，期限六个月、一年，利率持平于2.85%、3.00%。据路透统计，本周三(7日)将有115亿元 MLF到期回收流动性。 中国央行公开市场周四进行总额700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14 天期200亿元，28天期200亿元，中标利率均持平；单日净回笼1,500亿元，为连续第三日净 回笼。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2105 2.2150 -0.45 七天 2.3800 2.3700 +1.00 14天 2.6973 2.7835 -8.62 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8900 2.2050 +68.50 七天 3.0150 2.8900 +12.50 14天 3.1000 2.8000 +30.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2300 2.2300 0.00 七天 2.5000 2.4500 +5.00 14天 3.0000 3.0000 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.2920 2.2990 -0.70 七天 2.4910 2.4930 -0.20 三个月 3.1134 3.1039 +0.95 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)