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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 12:23 BJT

中国货币市场：MLF超额续做公开市场回笼，短期资金续松但跨年压力仍存

路透上海12月7日 - 中国银行间周三资金面整体压力不大，各类机构短期融出不乏，惟
跨年供给较少。中国央行昨日超额续做MLF(中期借贷便利)，公开市场操作则继续净回笼，
缩短放长对冲之下资金面受影响暂时有限；不过从长端利率连续走高来看，市场对跨年流动
性仍预期谨慎。
    
    “资金不紧，挺多出的，不过跨年还是几乎没有，而且价格很高，都要4%了。”东北一
银行交易员称。
    
    他认为，最近头寸缺口大的机构主要是不能参与央行公开市场操作和MLF的中小银行，
其融资需求满足主要依赖大型银行等，因此资金面的边际会否改善，主要还是受到大行融出
情况的制约。而年末将近，各种限制下，目前时点大行也还不会出跨年期限资金。
       
    上海一券商交易员称，月初以来资金面转为宽松，从回购成交统计数据来看，大行融出
并没有明显增加，主要还是城商行、股份制银行融出恢复所致。月中流动性一旦转紧，城商
、股份制银行可能转为融入方，供需情况转向也会很快，因此还不可掉以轻心。
    
    步入12月以来上海银行间拆放利率(SHIBOR)曲线陡峭化，隔夜、七天利率转降，但一个
月期以上利率仍在持续上行，其中一个月期 最新报价2.9996%，较上月末涨幅
已经超过10个bp(基点)。
    
    中国央行周二称，当日对24家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,390亿元人民
币，期限六个月、一年，利率持平于2.85%、3.00%。据路透统计，本周三(7日)将有115亿元
MLF到期回收流动性。 
    
    中国央行公开市场周四进行总额700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14
天期200亿元，28天期200亿元，中标利率均持平；单日净回笼1,500亿元，为连续第三日净
回笼。 
        
    以下为主要货币市场利率报价：    
 北京时间12:00                  今日(%)    上日(%)   变动(bp)
                                                     
 质押式回购加权平均利率                                      
  其中:隔夜                        2.2105    2.2150     -0.45
      七天                         2.3800    2.3700     +1.00
      14天                         2.6973    2.7835     -8.62
 上海证交所质押式回购利率                                    
  其中:隔夜                        2.8900    2.2050    +68.50
      七天                         3.0150    2.8900    +12.50
      14天                         3.1000    2.8000    +30.00
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                        2.2300    2.2300      0.00
      七天                         2.5000    2.4500     +5.00
      14天                         3.0000    3.0000      0.00
 Shibor                                                      
  其中:隔夜                        2.2920    2.2990     -0.70
      七天                         2.4910    2.4930     -0.20
      三个月                       3.1134    3.1039     +0.95
 
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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