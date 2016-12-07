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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 10:22 BJT

金属期市：伦铜在淡静交投中停滞不前，美国制造业数据带来支撑

美国商务部公布，10月工厂新订单创下将近一年半来最大增幅，进一步佐证了制造业正逐渐走出长期低谷。

力拓 周二称，到2020年时，铜市将步入供应短缺。

伦敦金属交易所(LME)库存已下滑至约230,000吨，为8月以来最低水平，自从9月底以来的降幅约40%。

LME交易商持仓报告周二显示，整体基金交易铜净多仓上周五上升6.2%至新纪录高位78,054口，前一周为73,520口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李婷仪 审校 徐文焰/戴素萍)

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