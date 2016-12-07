台湾汇市：台币兑美元盘初在平盘附近游走，关注欧美央行利率会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月7日 - 台币兑美元 周三盘初先贬后回至平盘附近。交易员表示，盘初外资汇出令台币走贬，不过出口商抛汇，台币回平盘附近游走，未见明确方向。市场等待欧洲央行和美国FED的会议结果。
他们表示，尽管日前台币走贬至32大关，各方认为台币趋贬态势明显，不过，出口商在32大关挂出超多的美元卖单，令台币在此一关卡前止步。本周还有欧洲央行的会议，以及下周美国联邦储备理事会(FED)会议结论，市场关注未来发展。
〞我们去查，挂在32的美元卖单超级多，支数庞大。〞一位小型商银交易员说。
因此，大多交易员认为，尽管台币有走贬契机，但短期内32大关也不会马上贬破。
12月8日（周四）欧洲央行召开管理委员会会议，会后宣布利率决定并召开记者会。至于12月13日至14日，美联储FOMC将举行为期两天的议息会议，14日1900GMT美联储宣布利率决定。
另一位本地大型商银交易员则表示，今日交投偏淡，台币料仍在近期区间整理，不见明确方向。
本地时间10:42，韩元兑美元 报1,169.4，上日收在1,171.4；台股加权指数 则涨0.13%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由价平转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.912/31.953，上日收在31.941。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.930-32.000
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--《全球市场》亚股小涨，意大利公投后市场关注欧洲央行会议 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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