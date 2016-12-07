台湾货币市场：拆款利率连二日上扬，因有大额次顺位公司债交割

* 富邦人寿次顺位公司债交割，银行资金需求多

* 大型公股银行暂停买票与拆款，添加利率上扬动能

* 资金陆续回归，RP利率区间逐渐收敛

记者 董永年

路透台北12月7日 - 台湾银行间短率周三连续第二日走扬。市场人士表示，今日因有富邦金 旗下寿险285亿台币次顺位公司债交割，资金调度需求热络，令拆款利率小幅上扬。

他们指出，最近因陆续有美光联贷案、金融机构公司债交割，使得银行拆入需求增加；加上有大型银行因参与公债标售等因素暂停买票及拆出资金，令短率在提存期初即面临上扬压力。

〞今天很多银行缺钱，市场需求强劲。〞一公股银行资调人员说。

另一大型票券商交易员则称，近期发生的大额联贷与次债交割，让市场资金分配不均，且临近年底，银行心态趋于保守，使得利率易上难下。

大型公股银行资金调度人员表示，因应今日资金需求较大，将针对银行的一周拆款利率上限自0.35%调整为0.36%；对票券商的利率则自0.42-0.43%上调至0.44-0.45%。

本地时间 14:33 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.889 31.952 台湾加权股价指数<.TWII 9,263.89 9,250.77 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.179% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.176-0.180% 0.177-0.280%

--一周拆款利率区间 0.190-0.450% 0.180-0.450%

--两周拆款利率区间 0.190-0.500% 0.185-0.420%

**大型银行暂停买票**

短票方面，票券商交易员称，虽然缺口不大，不过由于大型银行暂停买票的动作，让票券商心生警惕，预料相关影响效应会在发票量较大之日浮现。

一大型票券商交易主管表示，为了取得新历与农历年关的流动性，最高指导原则就是利率高没关系，因此已有因应利率可能走升的心理准备。

〞我们上个月已经被训练过了，现在心脏愈来愈强。〞他说。

今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.50-0.55%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.540%，区间为0.27-0.60%，成交量52.87亿台币；前日加权平均利率为0.503%，利率区间在0.30-0.55%，成交金额90.50亿台币。

自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.527%，区间0.35-0.57%，成交金额在41.09亿台币；前日加权平均利率在0.522%，区间0.30-0.63%，成交金额为57.82亿台币。

今日存单到期2,007亿台币，发行金额待稍晚公布。周四央行存单到期金额1,146.2亿台币，周五为1,804亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二银行超额准备为817亿台币，累计超额准备为1,160亿台币、加计前期1%的超额准备为2,662亿台币。

**RP利率区间逐渐收敛**

债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，随着资金陆续回归RP市场，先前较主要成交区间高出一截的案子逐渐减少。

他们表示，今日投信找券较为积极，至于寿险则是多缺不一，月内资金偏向宽松，但要拿跨年的钱不易。

〞这两天利率陆续下来，高的就不做，慢慢变少了。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.30-0.33%，同上日；公司债附买回利率主要成交在0.37-0.40%，上日在0.40-0.43%。