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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 10:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆限于窄幅区间，上档遭遇期权相关卖盘阻碍

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* 美元/日圆在亚洲市场变动甚微，目前为止仅在113.94-114.31窄幅区间交投

* 市场买气好转，但执行价设在114.10-50的期权到期阻碍美元上涨

* 还有传言称，日本投资者今日在114.50水准大量抛售，原因不明

* 在115.00关键阻力位之前有进一步抛盘，其中包括期权防御性抛售

* 日本进口商逢低承接，美国基金也寻机低接

* 美元偏向走高但缺乏交投诱因，消息面和资金面暂时一片淡静(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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