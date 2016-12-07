香港个股：汇丰盘初创近16个月高位，伦敦回购力度加大至4,200万英镑

路透香港12月7日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周三香港股价盘初继续上涨并创近16个月高位，上日在伦敦回购力度加大至4,200万英镑。

该股盘初曾升2.8%至65.2港元，是自2015年8月以来高位。香港时间10:41，该股报64.65港元，升1.97%；大市恒生指数 则升0.19%。

该行今天在联交所的声明称，周二在伦敦买入约645万股普通股，按成交量加权平均价每股6.4587英镑，涉资约4,163万英镑。本次回购数量以及平均价均是自8月初启动回购计划以来最高。

截至12月6日，汇丰累计回购288,662,614股普通股，金额约17.27亿英镑，以目前汇率折算接近22亿美元。

汇丰香港股价自周一以来跳涨最多近7%，因获券商唱好，其中摩根士丹利昨天的报告将汇丰的投资评级上调至“优于大市”，目标价亦升21%至64港元，因预期汇丰2017年股价向好，将扭转过去数年落后同业的情势，此外该行亦预期汇丰有能力增加派息，同时将受惠于美元利率上升。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)