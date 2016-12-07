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市场报道 | 2016年 12月 7日 星期三 10:39 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月7日至12月14日

路透12月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊
说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。       

 公布日期        公布时间    公司代码      业绩季度及公司名称
 2016-12-07      13:00       BFb.N         Q2 2017 Brown-Forman Corp 
 2016-12-07      AMC         HRB.N         Q2 2017 H & R Block Inc 
 2016-12-07      21:15       COST.OQ       Q1 2017 Costco Wholesale Corp 
 2016-12-08      AMC         AVGO.OQ       Q4 2016 博通(Broadcom)
 2016-12-08      21:15       COO.N         Q4 2016 Cooper Companies Inc 
 2016-12-14      MBO         PGR.N         11月 2016 Progressive Corp
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 汪红英；审校 杜明霞)

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