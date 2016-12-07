中国经济：清理规范铁路货运收费，取消地方越权设立行政事业性收费--发改委

路透北京12月7日 - 中国国家发展改革委周三发布关于清理规范涉及铁路货物运输有关收费的通知，要求清理地方政府附加收费，取消地方越权设立的行政事业性收费；严格落实国家出台的取消、停征、免征行政事业性收费和政府性基金项目政策；取消不符合建立统一市场要求、歧视性的地方保护收费。

刊登在发改委网站的通知要求，地方政府及其所属部门、单位不得以任何理由、任何形式、任何名义继续收取或变相收取国家明令取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金项目。各类经营单位不得利用市场优势地位，强制服务并收费或不服务只收费、少服务多收费。各类经营单位必须严格落实明码标价制度。

通知要求规范、降低专用线产权或经营单位收费，加强专用线共用收费项目规范，统一服务内容相同或相近的收费项目名称；对纳入政府定价管理的收费，要加强成本监审，重新核定收费标准，降低偏高的收费标准。

严格落实明码标价制度，督促专用线产权或经营单位在经营场所公示收费项目、收费标准、服务内容、收费依据等，增强收费透明度；禁止利用优势地位强制服务并收费、或少服务多收费等行为。

规范铁路运输企业收费。加强对铁路运输企业收费行为监管，督促落实明码标价制度。重点规范铁路运输企业在提供抑尘、代办保险、保价等服务过程中强制服务并强行收费行为；为专用线提供代维修代维护服务过程中不服务只收费或少服务多收费行为；强制用户购买使用铁路运输企业指定的货物运输辅助材料、专用线维修维护材料等行为。