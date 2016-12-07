中国经济：清理规范铁路货运收费，取消地方越权设立行政事业性收费--发改委

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月7日 - 中国国家发展改革委周三发布关于清理规范涉及铁路货物运输有关收费的通知，要求清理地方政府附加收费，取消地方越权设立的行政事业性收费；严格落实国家出台的取消、停征、免征行政事业性收费和政府性基金项目政策；取消不符合建立统一市场要求、歧视性的地方保护收费。
刊登在发改委网站的通知要求，地方政府及其所属部门、单位不得以任何理由、任何形式、任何名义继续收取或变相收取国家明令取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金项目。各类经营单位不得利用市场优势地位，强制服务并收费或不服务只收费、少服务多收费。各类经营单位必须严格落实明码标价制度。
通知要求规范、降低专用线产权或经营单位收费，加强专用线共用收费项目规范，统一服务内容相同或相近的收费项目名称；对纳入政府定价管理的收费，要加强成本监审，重新核定收费标准，降低偏高的收费标准。
严格落实明码标价制度，督促专用线产权或经营单位在经营场所公示收费项目、收费标准、服务内容、收费依据等，增强收费透明度；禁止利用优势地位强制服务并收费、或少服务多收费等行为。
规范铁路运输企业收费。加强对铁路运输企业收费行为监管，督促落实明码标价制度。重点规范铁路运输企业在提供抑尘、代办保险、保价等服务过程中强制服务并强行收费行为；为专用线提供代维修代维护服务过程中不服务只收费或少服务多收费行为；强制用户购买使用铁路运输企业指定的货物运输辅助材料、专用线维修维护材料等行为。
清理规范工作具体分为以下三个阶段，2017年2月底前调查摸底，2017年4月底前集中清理，2017年6月底前建章立制，建立目录清单制度，各地要在清理规范基础上，将保留的地方政府涉及铁路收费纳入本地区涉企行政事业性收费目录；对专用线产权或经营单位收费、铁路运输企业收费，要按照明码标价制度要求，建立健全收费公示制度。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。