国际油市：美国今明两年原油产量将下降，但降幅不及之前预估--EIA

路透纽约12月6日 - 根据美国能源资料协会(EIA)周二发布的月度短期能源前景报告，该协会预计2016年和2017年美国原油产量将下降，但降幅不及之前预估。

上周石油输出国组织(OPEC)达成减产协议，将全球油价推升至接近18个月高位的水准。

若OPEC减产提振长期油价，美国石油生产商将从中受益；这些美国油企因持续两年的油价挫跌受到冲击，手里现金短缺。

“如果OPEC近期做出的减产决定将油价推升至每桶50美元以上，明年美国的每月石油产量可能会更快增长，因为这将鼓励对美国致密油产区的投资，”EIA主管Adam Sieminski在声明中表示。

该协会表示，2016年每日石油产量将下降56万桶至886万桶。上月该协会预估的降幅为每日58万桶。

另外，该协会预计2017年石油日产量将下降8万桶至878万桶，上月预估降幅为11万桶。