澳新汇市：澳洲经济萎缩打压澳元下滑，新西兰元持稳

澳洲统计局周三公布，第三季实质国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季下滑0.5%，调查预估为增长0.3%。该数据公布后澳元走软。

一些经济学家认为，萎缩只是暂时情况。

“我认为这是一次性的现象，因为拖累9月当季增长的部分因素，在当前这季发生了逆转，”安保资本的首席经济学家Shane Oliver说。

但他仍预计澳洲央行明年将把指标利率降至1.25%的纪录低点，部分原因在于通胀率持续处于低位。

银行间利率期货<0#YIB:>走势显示，5月前降息的可能性为24%，周二为14%。

澳元兑新西兰元下跌，新西兰元兑美元 受到支撑，持稳在0.7126美元，得益于乳品价格在隔夜全球拍卖中再度上涨。

该货币对阻力位在0.7170，支撑位为周一低点0.7070。(完)

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