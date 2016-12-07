澳新汇市：澳洲经济萎缩打压澳元下滑，新西兰元持稳

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳洲统计局周三公布，第三季实质国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季下滑0.5%，调查预估为增长0.3%。该数据公布后澳元走软。
一些经济学家认为，萎缩只是暂时情况。
“我认为这是一次性的现象，因为拖累9月当季增长的部分因素，在当前这季发生了逆转，”安保资本的首席经济学家Shane Oliver说。
但他仍预计澳洲央行明年将把指标利率降至1.25%的纪录低点，部分原因在于通胀率持续处于低位。
银行间利率期货<0#YIB:>走势显示，5月前降息的可能性为24%，周二为14%。
澳元兑新西兰元下跌，新西兰元兑美元 受到支撑，持稳在0.7126美元，得益于乳品价格在隔夜全球拍卖中再度上涨。
该货币对阻力位在0.7170，支撑位为周一低点0.7070。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/汪红英；审校 徐文焰/郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。