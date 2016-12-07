中国经济：北京顺义区等111个城镇被列为第三批新型城镇化试点地区

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月7日 - 中国国家发展和改革委员会周三发布第三批国家新型城镇化试点地区名单，同意将北京市顺义区等111个城市（镇）列为第三批国家新型城镇化综合试点地区，年底前启动，到2020年在全国范围内全面有序推广试点成功经验。
发改委网站刊登的通知称，试点任务重点在农民工融入城镇、新生中小城市培育、中心城市建设、城市绿色智能发展、产城融合发展、地方文化保护传承、城乡统筹发展等领域。
根据通知，2016年年底前将启动试点，到2018年取得试点任务的阶段性成果，形成可复制可推广的经验；到2020年在全国范围内全面有序推广试点成功经验。
通知要求，在试点过程中，各地区要落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，严格保护耕地，划定永久基本农田。控制城镇用地无序扩展，严格控制城镇建设占用耕地，积极盘活存量建设用地，鼓励城镇低效用地再开发，划定城镇开发边界。
发改委此前分别于2015年2月和11月通过前两批新型城镇化试点，分别为62个城镇和59个城镇。 （完）
浏览第三批国家新型城镇化综合试点地区名单等，点选链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。