中国经济：北京顺义区等111个城镇被列为第三批新型城镇化试点地区

路透北京12月7日 - 中国国家发展和改革委员会周三发布第三批国家新型城镇化试点地区名单，同意将北京市顺义区等111个城市（镇）列为第三批国家新型城镇化综合试点地区，年底前启动，到2020年在全国范围内全面有序推广试点成功经验。

发改委网站刊登的通知称，试点任务重点在农民工融入城镇、新生中小城市培育、中心城市建设、城市绿色智能发展、产城融合发展、地方文化保护传承、城乡统筹发展等领域。

根据通知，2016年年底前将启动试点，到2018年取得试点任务的阶段性成果，形成可复制可推广的经验；到2020年在全国范围内全面有序推广试点成功经验。

通知要求，在试点过程中，各地区要落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，严格保护耕地，划定永久基本农田。控制城镇用地无序扩展，严格控制城镇建设占用耕地，积极盘活存量建设用地，鼓励城镇低效用地再开发，划定城镇开发边界。

发改委此前分别于2015年2月和11月通过前两批新型城镇化试点，分别为62个城镇和59个城镇。 （完）

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