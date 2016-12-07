日本股市：日经指数上扬，受美股创纪录以及软银股价大涨拉抬

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
然而，交易员称由于上月美国大选后日股涨幅巨大，获利了结可能随时开始。
“看来很难维持这种短期上涨，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说道，他还称大部分涨幅来自迅销(Fast Retailing) 和软银等指数权重股的上涨，迅销股价上涨1.99%。
金融类和出口类股走高，三菱日联金融集团(MUFG) 涨1.72%，瑞穗金融集团 涨1.51%，丰田汽车 涨1.35%，本田汽车 涨1.38%，Panasonic 涨1.86%。
制药商遭遇卖盘，武田药品工业 跌1.25%，卫材 跌1.29%。
“我们认为,日经指数有可能在接近年底挑战今年新高，因市场乐见美元/日圆当前的水平，”大和证券分析师Takuya Takahashi说道。
东证股价指数(TOPIX) 早盘收涨0.43%至1,483.60点，JPX日经400指数 涨0.38%至13,289.51。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。