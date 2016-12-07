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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 11:12 BJT

日本股市：日经指数上扬，受美股创纪录以及软银股价大涨拉抬

然而，交易员称由于上月美国大选后日股涨幅巨大，获利了结可能随时开始。

“看来很难维持这种短期上涨，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成说道，他还称大部分涨幅来自迅销(Fast Retailing) 和软银等指数权重股的上涨，迅销股价上涨1.99%。

金融类和出口类股走高，三菱日联金融集团(MUFG) 涨1.72%，瑞穗金融集团 涨1.51%，丰田汽车 涨1.35%，本田汽车 涨1.38%，Panasonic 涨1.86%。

制药商遭遇卖盘，武田药品工业 跌1.25%，卫材 跌1.29%。

“我们认为,日经指数有可能在接近年底挑战今年新高，因市场乐见美元/日圆当前的水平，”大和证券分析师Takuya Takahashi说道。

东证股价指数(TOPIX) 早盘收涨0.43%至1,483.60点，JPX日经400指数 涨0.38%至13,289.51。(完)

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