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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 11:01 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场缺乏明确方向，技术面呈中性

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*在亚洲走势图表中呈短十字星

*市场形势好坏不一，E-迷你标普500指数期货持平，美国原油价格下滑0.8%，日股日经指数上扬0.4%，除日本以外的亚洲股市微涨0.2%

*动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线走势彼此矛盾，短期偏向不明

*需收在11月涨势的38.2%回档位99.66下方，才会激励空头

*伦敦市场低点99.84和20日移动均值100.71分别为初步支撑位和阻力位

*图表：reut.rs/2h0MWrM (完)

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