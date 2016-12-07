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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 10:59 BJT

台湾股市：盘中小涨，尾随海外市场走势

0228GMT，加权股价指数 上涨0.1%至9,257.92点，上日收涨1%。

电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 跌0.1%。

交投活跃的个股中，显示器厂商走高，其中群创光电 上涨1.8%，友达 上扬1.7%。(完)

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