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货币新闻 | 2016年 12月 7日 星期三 11:12 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货连续第三日上涨，受强劲需求支撑

以下为0247 GMT报价：
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均  RSI
                                       %         值          
 CBOT 小麦   406.75   0.00    +0.00%   +0.62%    424.16      46
 CBOT 玉米   360.25   -0.25   -0.07%   +3.74%    356.79      61
 CBOT 大豆   1048.50  0.75    +0.07%   +2.04%    1012.13     66
 CBOT 稻米   9.95     -$0.01  -0.10%   +3.38%    $9.78       62
 WTI 原油    50.54    -$0.39  -0.77%   -2.41%    $47.05      60
 汇率                                                        
 欧元/美元   $1.072   $0.000  +0.00%   -0.42%                
 美元/澳元   0.7422   -0.004  -0.51%   -0.67%                
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 汪红英/李爽  审校 刘秀红/龚芳)

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