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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 11:45 BJT

《全球汇市》美元和欧元持稳，静待欧洲央行政策会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0718  1.0717  +0.01  -1.31  1.0860
    美元/日圆            114.02  113.98  +0.04  -5.22  120.30
    欧元/日圆         122.22  122.19  +0.02  -6.32  130.47
    美元/瑞郎            1.0091  1.0100  -0.09  +0.73  1.0018
    英镑/美元            1.2662  1.2675  -0.10 -14.09  1.4738
    美元/加元            1.3283  1.3275  +0.06  -4.02  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9011  6.8861  +0.22  +5.07  6.5680
    澳元/美元            0.7434  0.7460  -0.35  +2.19  0.7275
    新西兰元/美元        0.7124  0.7118  +0.08  +4.38  0.6825
    澳元/日圆         84.820  85.020  -0.24  -3.20  87.620
    新西兰元/日圆     81.230  81.140  +0.11  -0.91  81.980
    英镑/日圆         144.39  144.52  -0.09 -18.52  177.22
    澳元/新西兰元     1.0436  1.0475  -0.37  -2.14  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王兴亚/刘秀红/高琦/李婷仪/徐文焰；审校 龚芳/孙茉莉/郑茵/李爽)

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