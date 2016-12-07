欧洲个股：韩国针对大众汽车废气排放广告不实祭出创纪录的罚款

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月7日 - 韩国反垄断监管机构周三表示，将会对大众汽车 韩国部门的多位高阶主管提出刑事诉讼，并针对该公司汽车废气排放广告不实祭出创纪录的373亿韩元(3,187万美元)罚款。
这笔罚款创下韩国有史以来针对不实广告的最重裁罚，显示韩国当局无意对于这家德国汽车业者排放测试造假一事态度放软；韩国自8月以来已经禁止大众汽车在该国的多数车型销售。
韩国公正交易委员会表示，将会要求检方到大众汽车总部、韩国分支、以及针对五位前任及现任高阶主管进行调查，这些主管包括现任大众旗下奥迪美洲销售副总裁André Konsbruck，以及奥迪海外销售主管Terence Bryce Johnsson。
公正交易委员会指出，大众汽车广告不实，宣传旗下车辆达到环保标准，对环境友善，但车上装有用来欺瞒政府测试的装置。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。