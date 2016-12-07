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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 11:57 BJT

欧洲个股：韩国针对大众汽车废气排放广告不实祭出创纪录的罚款

路透首尔12月7日 - 韩国反垄断监管机构周三表示，将会对大众汽车 韩国部门的多位高阶主管提出刑事诉讼，并针对该公司汽车废气排放广告不实祭出创纪录的373亿韩元(3,187万美元)罚款。

这笔罚款创下韩国有史以来针对不实广告的最重裁罚，显示韩国当局无意对于这家德国汽车业者排放测试造假一事态度放软；韩国自8月以来已经禁止大众汽车在该国的多数车型销售。

韩国公正交易委员会表示，将会要求检方到大众汽车总部、韩国分支、以及针对五位前任及现任高阶主管进行调查，这些主管包括现任大众旗下奥迪美洲销售副总裁André Konsbruck，以及奥迪海外销售主管Terence Bryce Johnsson。

公正交易委员会指出，大众汽车广告不实，宣传旗下车辆达到环保标准，对环境友善，但车上装有用来欺瞒政府测试的装置。(完)

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