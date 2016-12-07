中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，购汇需求旺盛后市料续承压

* 人民币早盘随中间价下跌

* 客盘购汇需求仍盛，大行提供充足美元流动性

* 市场价低于中间价近百点，可能压低明日中间价

* 市场情绪还未平复，短期走势料续承压

路透上海12月7日 - 人民币兑美元即期 周三早盘下跌，中间价跌回6.88元关口。交易员称，昨日购汇需求放量，压低市场价至中间价下方近200点，根据定价规则今日中间价大跌；早盘客盘购汇需求仍盛，大行提供充足美元流动性，因市场情绪还未平复，短期人民币走势料续承压。

他们并指出，此前市场价和中间价低偏离状况，使得市场价波动更依赖篮子货币变动，但这两天似乎又允许市场价和中间价有一定偏离，这是否是维稳态度生变，还有待观察，因为购汇偏强时，市场价持续低于中间价可能导致汇价易贬难升走势。

“今天市场价一开盘直接低于中间价100点，但买美元的还是不少，估计外储还是有下降的压力的，当然走势也没突破之前的框框，还得看美元表现。”一中资行交易员称。

中国货币网周二刊载评论员文章称，11月人民币在全球货币体系中仍表现出稳定的强势货币特征，总的看人民币汇率有条件继续保持合理均衡水平上的基本稳定。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.8895元,上日收报6.8762元，夜盘终报6.882元。今日人民币兑美元中间价 报6.8808元，上日为6.8575元。人民币兑美元即期成交额 为192.3亿美元，上日半日为202.65亿美元。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续回落，但仍略高于正常水平；其中隔夜 由周二的6.17033%回落265个基点至3.52417%；周二隔夜HIBOR已跌621个基点。另外路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三盘中一度大涨372个基点至5.672%，最新则报在2.787%，通常隔夜掉期隐含利率应该在1%以下。

全球汇市方面，欧元和美元周三持稳，交易员在周四欧洲央行政策会议之前保持观望。在上月美国大选引发市场剧烈波动后，此次会议可能将为汇市设定基调 。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1155元, 上日尾盘为7.1元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9018元, 上一交易日尾盘报6.8872元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8905，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3868、6.0395和8.7263。