主要国家经济指标预测--12月8日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7-8日 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.4% 12月7日(三) 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 10月 盈余15,772 盈余18,210 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.4% +2.2% GDP(较前季) +0.6% +0.5% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,123 外资投资日本股票(亿日圆) 买超3,305 12月8日(四) 0001 英国RICS房价差值 11月 26 23 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差8 逆差12.27 进口 -- -1.0% 出口 -- +2.0% 约0200 中国进出口贸易数据 11月 -- -- 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 49.3 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.3% 1245 欧洲央行再融资利率 12月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 19.12 19.29 1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 -0.7% -7.0% 1330 加拿大产能利用率 第三季 -- 80.0% 1330 加拿大新屋价格指数 10月 +0.2% +0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 25.8 26.8 四周均值(万人) -- 25.15 续请失业金人数(万人) 11月26日当周 205.9 208.1 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +0.6% (较上年同期) -- +4.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正2.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月7日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -0.5% +0.3% (较上年同期) +1.8% +2.5% 0500 日本同时指标 10月 +1.4% -- 领先指标 +1.0% -- 0700 德国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +0.8% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 赤字35 -- 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 逆差52.02 -- 进口(亿欧元) 41.938 -- 出口(亿欧元) 36.736 -- 0800 中国外汇储备(万亿美元) 11月 3.052 3.091 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.2% +0.2% (较上年同期) 截至11月的三个月 +6.0% +6.0% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 -1.3% +0.2% (较上年同期) -1.1% +0.5% 制造业产出(较前月) -0.9% +0.2% (较上年同期) -0.4% +0.8% 0930 英国抵押贷款利率 11月 4.24% -- 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 414.1 -- 抵押贷款再融资指数 1,459.3 -- 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 10月 553.4 550 2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加160.2 增加190 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。