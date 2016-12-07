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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--12月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值        前值
    
    12月7-8日
    
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)              11月         --         +2.4%    
    
    12月7日(三)
    
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)            10月   盈余15,772  盈余18,210
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率          第三季修正值   +2.4%        +2.2%      
             GDP(较前季)                                       +0.6%        +0.5%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周       --       买超1,123    
         外资投资日本股票(亿日圆)                                        买超3,305
    
    12月8日(四)       
    
    0001 英国RICS房价差值                          11月         26            23
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            10月      逆差8     逆差12.27
                       进口                                    --          -1.0%
                       出口                                    --          +2.0% 
    约0200 中国进出口贸易数据                      11月        --            --
    0500 日本服务业景气判断指数                    11月        --           49.3        
    0630 法国非农就业岗位(较前季)                 第三季       --          +0.3%
    1245 欧洲央行再融资利率                        12月       0.00%        0.00%
               存款利率                                     负0.40%      负0.40%    
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                  11月       19.12        19.29
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                    10月       -0.7%        -7.0%
    1330 加拿大产能利用率                         第三季       --          80.0%
    1330 加拿大新屋价格指数                        10月       +0.2%        +0.2%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          12月3日当周     25.8         26.8
                 四周均值(万人)                                --          25.15
                 续请失业金人数(万人)          11月26日当周   205.9        208.1       
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)              11月        --          +0.6%
                             (较上年同期)                      --          +4.2%           
    2350 日本大型制造业景气判断指数               第四季       --          正2.9    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值

    12月7日(三)      
    
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季        -0.5%      +0.3%      
                              (较上年同期)                       +1.8%      +2.5%      
    0500 日本同时指标                                10月        +1.4%        --        
             领先指标                                            +1.0%        --         
    0700 德国工业生产(较前月)                        10月        +0.3%      +0.8%      
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                      10月       赤字35        --       
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)              10月    逆差52.02        --     
              进口(亿欧元)                                      41.938        --       
              出口(亿欧元)                                      36.736        --   
    0800 中国外汇储备(万亿美元)                      11月        3.052      3.091    
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 11月        +0.2%      +0.2%      
                        (较上年同期)     截至11月的三个月        +6.0%      +6.0%      
    0930 英国工业生产(较前月)                        10月        -1.3%      +0.2%      
                 (较上年同期)                                    -1.1%      +0.5%      
             制造业产出(较前月)                                  -0.9%      +0.2%      
                       (较上年同期)                              -0.4%      +0.8%
    0930 英国抵押贷款利率                            11月        4.24%        --      
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周        414.1        --        
                抵押贷款再融资指数                             1,459.3        --      
    1500 加拿大央行利率决议                           --          0.5%       0.5%       
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                   10月        553.4        550      
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                      10月    增加160.2    增加190  
    
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)

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