中国债市动态：期货小涨现券一二级稍稳，MLF投放助缓情绪但预期仍偏弱

路透上海12月7日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率稳中略跌，国债期货小涨。交易员表示，现券继上日恐慌性超跌过后，今日一二级情绪均略显缓和，同时央行MLF(中期借贷便利)超额续做助缓资金预期；但在公开市场依旧净回笼及央行调降杠杆政策背景下，债市仍难言反转。

“期货表现还不错，（现券）收益率跟着下了2个（基）点左右，MLF投放增加了市场对于资金面乐观和做多的情绪吧，”上海一银行交易员称，但大家心态还是很谨慎，买盘力道也很有限。

央行周二对24家金融机构开展MLF操作共3,390亿元人民币，远超今日115亿元的MLF到期量。 央行公开市场今日则进行总额700亿元逆回购，单日净回笼1,500亿元。

上述交易员并表示，今日一级新债供给较多，市场对于10年国债结果较为关注，所以早间二级也变化不大；进出口行和国债结果出来之后，从倍数看10年国债需求还算可以，并没有太差。

今日招标的新债包括两期国债、四期进出口行债、五期农发行债和两期铁道债，合计规模达1,040亿元。其中上午招标的10年期续发国债加权中标收益率为3.0643%，低于市场预测均值3.10%，边际中标收益率3.0965%，投标倍数3.01倍。

东北一银行交易员表示，这几天公开市场一直在净回笼，加上MLF续做，可以看出央行明显在“锁短放长”，维稳资金面，但年底银行备付压力很大，后期流动性还存在很多不确定性；而包括货币基金存在赎回压力以及美国有望加息等因素，也均不支撑债市。

“觉得一二级都没到我的心理价位，都没参与，万一哪天情绪一脆弱，Duang一下就又崩了，还是继续围观吧，”他称。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.1050%/3.07%，上日尾盘为3.15%/3.05%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.4550%/3.440%，上日尾盘为3.50%/3.47%。