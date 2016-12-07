路透基点：越秀房托23亿港元贷款案承贷额分配计划出炉--TRLPC

路透香港12月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港上市 的越秀房地产信托投资基金(越秀房托)已签订总额23亿港元(2.97亿美元) 的三年期到期一次性偿还贷款。 星展银行担任独家牵头行兼簿记行以及承销行，此项交易最高综合收 益为128个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码95个基点。 Metrogold Development是借款人，越秀房托是担保人。这笔贷款将 用做营运资本，以及为2013年12月的一笔28.5亿港元的三年期贷款提供再 融资。 贷款于11月7日签署，而随后一天标普将越秀房托评级从BBB下调至BB B-。标普从8月8日起将该公司评级置于负面观察名单，称未来12-24个月 该公司杠杆率较高。 “越秀房托举债收购一处上海办公楼，令公司债务水平上升，我们认 为越秀房托的去杠杆意愿并未如我们之前预期实现，”标普在11月8日的 报告中表示。 越秀房托在2015年9月签订了4.42亿美元等值的贷款，以支持其以26. 3亿元人民币(3.82亿美元)收购上海办公楼的交易。这笔交易分三个部分 ，第一部分为1.77亿美元的一年期过桥贷款，第二部分为2.17亿美元的三 年期到期一次性偿还贷款，第三部分是3亿元人民币的三年期境内定期贷 款。 消息人士称，这笔23亿港元贷款获得超额认贷，银行分得的承贷数量 大大缩减。 承贷额分配(百万港元)： 牵头行兼簿记行 星展银行 800.0 牵头行 东亚银行 300.0 马来亚银行 258.0 南洋商业银行 127.0 上海商业银行 67.5 主办行 华侨永亨银行 200.0 大新银行 175.0 安排行 恒生银行 205.0 中国光大银行 100.0 三井住友银行 67.5 总计 2,300 (完) (编译 王颖；审校 杜明霞)