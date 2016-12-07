版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 13:09 BJT

路透基点：中海油完成15亿美元五年期俱乐部贷款--TRLPC

路透香港12月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国海洋石油总公司(中海油)已经同九家银行完成了15亿美元五年期俱乐部贷款。

这九家牵头行承贷额度如下：国家开发银行香港分行（7.5亿美元）、中银香港（3亿美元）、中国建设银行悉尼分行（1.5亿美元）、澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)（1亿美元）、中国工商银行法兰克福分行（5,000万美元）、渣打银行香港分行（5,000万美元）、花旗香港分行（4,000万美元）、华侨银行（4,000万美元）和三井住友银行（2,000万美元）。协议在11月25日签署。

消息人士此前曾表示，这笔最新交易的定价将和中海油11月7日签订的10亿美元三年期贷款案类似，后者的综合收益介于90-99个基点。

所筹资金将用于2014年6月签署的一笔15亿美元五年期到期一次性偿还贷款的再融资。该笔到期一次性偿还贷款的综合收益为130个基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约115个基点。贷款人为中海油的一家澳洲实体，担保人为中海油。澳新银行、中国建设银行、花旗集团、澳洲联邦银行、德意志银行、澳洲国民银行、渣打银行、法国兴业银行以及澳洲西太平洋银行为承贷行。

标准普尔/穆迪/惠誉对中海油的评级为A+/Aa3/A+。（完）

(编译 高琦 审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐