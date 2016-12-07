中国政策：修订外商投资产业指导目录，继续鼓励外资投向现代农业等--发改委

路透北京12月7日 - 中国国家发展改革委和商务部发布关于《外商投资产业指导目录》修订稿公开征求意见的公告，保持鼓励类政策稳定，继续鼓励外资投向现代农业、先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域，鼓励传统产业转型升级，促进新技术、新工艺、新材料、新设备使用。

刊登在发改委官网的公告称，本次目录修订包括继续扩大对外开放。服务业重点放开公路旅客运输、外轮理货、资信调查与评级服务等领域，制造业重点放开轨道交通设备、汽车电子和新能源汽车电池、摩托车、食用油脂、玉米深加工、燃料乙醇等生产制造领域准入限制，采矿业重点放开非常规油气、贵金属、锂矿等领域外资准入限制。

本次修订是在去年大幅度开放的基础上，将2015年版目录中的93条限制性措施（包括鼓励类有股比要求条目19条，限制类条目38条，禁止类条目36条），减少到62条。

同时改革目录结构设置。修订稿将鼓励类有股比要求的条目以及限制类、禁止类整合为外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单），统一列明限制性措施。

对于原限制类中的大型主题公园建设、经营，小电网范围内单机容量30万千瓦及以下燃煤凝汽火电站、单机容量10万千瓦及以下燃煤凝汽抽汽两用机组热电联产电站的建设、经营，原禁止类中的列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国稀有濒危保护植物名录》的中药材加工，象牙雕刻，虎骨加工，大电网范围内单机容量30万千瓦及以下燃煤凝汽火电站、单机容量20万千瓦及以下燃煤凝汽抽汽两用热电联产电站的建设、经营，军事、警察、政治和党校等特殊领域教育机构，高尔夫球场、别墅建设，危害军事设施安全和使用效能的项目，博彩业（含赌博类跑马场），色情业等11条措施，按照内外资一致原则管理，目录修订稿不再列示。

外商投资产业指导目录1995年首次颁布以来已修订6次，此次国家发展改革委、商务部会同有关部门对2015年版《外商投资产业指导目录》进行了修订，形成《目录》修订稿，并现向社会公开征求意见。

欲了解《外商投资产业指导目录》修订稿，请浏览发改委官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)