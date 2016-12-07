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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 14:03 BJT

新兴汇市：新兴亚币涨跌不一，债市资金流入提振印尼卢比

韩元上涨，韩国10年期公债收益率 从上日收盘价2.205%跌至2.197%。
    
    外资料连续第二日买超韩股。
    
    “投资者似乎对欧洲央行有所期待。考虑到有可能对全球市场造成冲击，欧洲央行不太
可能缩减量化宽松，”一家外资银行驻首尔的利率交易员表示。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            114.20    114.02   -0.16   +5.34    120.30
    坡元            1.4221    1.4207   -0.10   -0.32    1.4175
    台币          31.880    31.952   +0.23   +3.72    33.066
    韩元           1166.70   1171.40   +0.40   +0.71   1174.95
    泰铢             35.65     35.61   -0.11   +1.04     36.02
    菲律宾披索       49.70     49.59   -0.22   -5.63     46.90
    印尼卢比      13335.00  13375.00   +0.30   +3.37  13785.00
    印度卢比       67.88     67.90   +0.03   -2.55     66.15
    马币            4.4330    4.4330   +0.00   -3.23    4.2900
    人民币          6.8888    6.8820   -0.10   -5.76    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 杜明霞/王琛/汪红英/王颖/王兴亚)

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