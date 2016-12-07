新兴汇市：新兴亚币涨跌不一，债市资金流入提振印尼卢比

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
韩元上涨，韩国10年期公债收益率 从上日收盘价2.205%跌至2.197%。 外资料连续第二日买超韩股。 “投资者似乎对欧洲央行有所期待。考虑到有可能对全球市场造成冲击，欧洲央行不太 可能缩减量化宽松，”一家外资银行驻首尔的利率交易员表示。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.20 114.02 -0.16 +5.34 120.30 坡元 1.4221 1.4207 -0.10 -0.32 1.4175 台币 31.880 31.952 +0.23 +3.72 33.066 韩元 1166.70 1171.40 +0.40 +0.71 1174.95 泰铢 35.65 35.61 -0.11 +1.04 36.02 菲律宾披索 49.70 49.59 -0.22 -5.63 46.90 印尼卢比 13335.00 13375.00 +0.30 +3.37 13785.00 印度卢比 67.88 67.90 +0.03 -2.55 66.15 马币 4.4330 4.4330 +0.00 -3.23 4.2900 人民币 6.8888 6.8820 -0.10 -5.76 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/王琛/汪红英/王颖/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。