台湾股市：小幅收高，外资年底将休假令观望气氛偏浓

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月7日 - 台湾股市周三小幅收高。分析师称，盘面缺乏带动涨跌的题材，指数只能在小幅区间 内震荡整理，由于外资即将进入年底休假模式，预料交投重心将转向中小型股。 台湾加权股价指数 收高0.14%，至9,263.89点；今日成交初值 为647.30亿台币，上交易 日修正后为714.26亿。 “下周外资就要陆续休假了，市场气氛偏向观望。”日盛投顾协理钟国忠说。 不过他表示，近期包括投信等本土资金偏向买超，为年底作帐行情先行布局，因此可留意本土法人认养的 中小型股票。近期大盘仍不脱在9,100至9,300点间整理。 亚股周三小涨，因投资者在欧洲股市回补空头；他们在思量意大利公投后果，并关注欧洲央行即将召开的 政策会议。本地时间13:45，MSCI亚太明晟指数 涨0.28%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。