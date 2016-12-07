台湾股市：小幅收高，外资年底将休假令观望气氛偏浓

路透台北12月7日 - 台湾股市周三小幅收高。分析师称，盘面缺乏带动涨跌的题材，指数只能在小幅区间 内震荡整理，由于外资即将进入年底休假模式，预料交投重心将转向中小型股。 台湾加权股价指数 收高0.14%，至9,263.89点；今日成交初值 为647.30亿台币，上交易 日修正后为714.26亿。 “下周外资就要陆续休假了，市场气氛偏向观望。”日盛投顾协理钟国忠说。 不过他表示，近期包括投信等本土资金偏向买超，为年底作帐行情先行布局，因此可留意本土法人认养的 中小型股票。近期大盘仍不脱在9,100至9,300点间整理。 亚股周三小涨，因投资者在欧洲股市回补空头；他们在思量意大利公投后果，并关注欧洲央行即将召开的 政策会议。本地时间13:45，MSCI亚太明晟指数 涨0.28%。(完)