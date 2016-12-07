国际油市：油价下滑，因市场怀疑减产计划能否结束供应过剩局面

OPEC和俄罗斯上周宣布达成联合减产协议后，油价最高上涨了19%。

但因OPEC和俄罗斯双双公布创纪录的产量，外界就对计划中的减产规模是否足以结束油市供应过剩产生了质疑。

“俄罗斯和OPEC都创下了产量纪录，市场怀疑OPEC能否完成维也纳会议上达成的减产目标。怀疑是有理由的，因为OPEC和俄罗斯的产量越高，减产的起点就越高，”新加坡OANDA的高级市场分析师Jeffrey Halley说道。

本周末OPEC和非OPEC国家将在维也纳召开会议，以敲定减产细节。总体的减产目标是每日约150万桶。

“尽管OPEC协议帮助(布兰特原油)油价升向55美元，但该组织和非OPEC国家对于减产的担当在周六的维也纳会议上将再次经受考验。”

分析师表示，虽然对于减产计划的实施还存在怀疑情绪，但2017年国际油市或更为均衡。

不过BMI认为，明年油市更均衡的一个结果就是“2017年平均油价将高于2016年，全年布兰特原油均价料在55美元。”

而2016年迄今布兰特原油的平均水平在每桶44.47美元。(完)

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