日本股市：日经指数收涨，受美股创纪录以及软银股价大涨提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月7日 - 日本股市日经指数周三收盘上涨，受权重股软银大涨提振，之前该公司宣布对美国业务进行大笔投资。
软银收盘跳涨6.2%，之前软银社长孙正义称将向美国业务投资500亿美元。
日经指数 收盘涨0.7%至18,496.69点。软银贡献了50个点或逾三分之一的点位涨幅。
东证股价指数 收涨0.9%至18,496.69点；JPX-日经400指数 涨0.8%至13,344.30点。
美股隔夜再创纪录收位也支撑了投资人气。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。