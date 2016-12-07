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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 14:21 BJT

日本股市：日经指数收涨，受美股创纪录以及软银股价大涨提振

路透东京12月7日 - 日本股市日经指数周三收盘上涨，受权重股软银大涨提振，之前该公司宣布对美国业务进行大笔投资。

软银收盘跳涨6.2%，之前软银社长孙正义称将向美国业务投资500亿美元。

日经指数 收盘涨0.7%至18,496.69点。软银贡献了50个点或逾三分之一的点位涨幅。

东证股价指数 收涨0.9%至18,496.69点；JPX-日经400指数 涨0.8%至13,344.30点。

美股隔夜再创纪录收位也支撑了投资人气。(完)

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