欧洲个股：瑞士信贷称将进一步削减成本，并下调获利目标

路透苏黎世12月7日 - 瑞士信贷 周三宣布，随着执行长谭天忠(Tidjane Thiam)试图抵消充满挑战的环境带来的影响，该公司将再削减逾10亿瑞郎(9.91亿美元)成本。艰难的环境阻碍了谭天忠对该银行的重组。

瑞士信贷在投资者日之前发布的声明中，将亚太部分和全球财富管理部门2018年税前获利目标分别下调至16亿和18亿瑞郎。之前两个部门的目标均为21亿瑞郎。