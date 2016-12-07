欧洲个股：瑞士信贷称将进一步削减成本，并下调获利目标

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透苏黎世12月7日 - 瑞士信贷 周三宣布，随着执行长谭天忠(Tidjane Thiam)试图抵消充满挑战的环境带来的影响，该公司将再削减逾10亿瑞郎(9.91亿美元)成本。艰难的环境阻碍了谭天忠对该银行的重组。
瑞士信贷在投资者日之前发布的声明中，将亚太部分和全球财富管理部门2018年税前获利目标分别下调至16亿和18亿瑞郎。之前两个部门的目标均为21亿瑞郎。
在谭天忠公布公司策略仅一年多之际，分析师已认为该公司将再度削减成本，并下调获利目标。瑞士信贷的获利目标一直被认为过度乐观。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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