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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 14:49 BJT

日本债市：涨跌不一，在30年期公债标售前超长期公债下跌

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.190%     +0.0   -0.190%
    五年期公债        -0.105%     -0.5   -0.100%
    10年期公债        0.035%     -1.0    0.045%
    20年期公债        0.510%     +1.0    0.500%
    30年期公债        0.630%     +0.5    0.625%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.57    +0.18    150.39
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 李爽/王颖；审校 李春喜/白云)

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