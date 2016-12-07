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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 14:36 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场交投受抑，欧洲央行会议在即

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* 美元/日圆上涨0.15%，澳元/美元下跌0.35%，新西兰元/美元微升0.03%，英镑/美元跌0.13%

* 美元/印尼卢比下滑0.3%，美元/离岸人民币涨0.19%，美元/人民币上涨0.09%，美元/韩元下跌0.38%

* 日经指数收高0.74%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.25%，美国原油期货下跌0.33%，伦敦期铜涨0.8%，美国10年期公债收益率报2.39%

* 澳洲经济第三季转升为降，自2011年以来首次出现萎缩

* 日本央行副总裁岩田规久男称，将毫不犹豫扩大刺激以达物价目标

(完)

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(编译 王兴亚；审校 高琦)

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