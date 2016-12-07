中国金融：央行发文明确票据交易所地位，规范交易防风险

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月7日 - 中国央行周三发布票据交易管理办法，以规范票据市场交易行为及防范风险，同时明确上海票据交易所为其指定的提供票据交易、登记托管、清算结算和信息服务机构。
本地媒体第一财经网站11月初曾报导，央行牵头筹办的票据交易所将于12月8日组织交易系统试运行，首批试点接入机构共计43家，其中商业银行35家、财务公司两家、证券公司三家，以及基金管理公司三家。
刊登在央行网站的管理办法显示，票据市场参与者包括法人类参与者和非法人类参与者。前者指金融机构法人，包括政策性银行、商业银行及其授权分支机构、农村信用社、信托公司、券商、基金 、期货、保险和企业财务公司等。
非法人类参与者指金融机构作为资产管理人，接受客户委托或授权设立的各类投资产品，包括证券投资基金、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、企业年金、养老基金、保险产品等。
上海票据交易所是央行指定的票据市场基础设施，提供组织票据交易、登记托管、清算结算和信息服务等。票据交易采取全国统一运营管理模式，通过票交所进行。具体包括转贴现、质押式回购和买断式回购。
纸质票据贴现前，金融机构办理承兑、质务、保证等业务，就不晚于业务办理的次一工作日在票交所完成相关信息登记；已贴现票据背书通过电子形式办理，并通过票交所办理
管理办法所称票据包括但不限于纸质或电子形式的银行承兑汇票、商业承兑汇票等可交易票据。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)
参看详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。