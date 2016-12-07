中国金融：央行发文明确票据交易所地位，规范交易防风险

路透上海12月7日 - 中国央行周三发布票据交易管理办法，以规范票据市场交易行为及防范风险，同时明确上海票据交易所为其指定的提供票据交易、登记托管、清算结算和信息服务机构。

本地媒体第一财经网站11月初曾报导，央行牵头筹办的票据交易所将于12月8日组织交易系统试运行，首批试点接入机构共计43家，其中商业银行35家、财务公司两家、证券公司三家，以及基金管理公司三家。

刊登在央行网站的管理办法显示，票据市场参与者包括法人类参与者和非法人类参与者。前者指金融机构法人，包括政策性银行、商业银行及其授权分支机构、农村信用社、信托公司、券商、基金 、期货、保险和企业财务公司等。

非法人类参与者指金融机构作为资产管理人，接受客户委托或授权设立的各类投资产品，包括证券投资基金、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、企业年金、养老基金、保险产品等。

上海票据交易所是央行指定的票据市场基础设施，提供组织票据交易、登记托管、清算结算和信息服务等。票据交易采取全国统一运营管理模式，通过票交所进行。具体包括转贴现、质押式回购和买断式回购。

纸质票据贴现前，金融机构办理承兑、质务、保证等业务，就不晚于业务办理的次一工作日在票交所完成相关信息登记；已贴现票据背书通过电子形式办理，并通过票交所办理

管理办法所称票据包括但不限于纸质或电子形式的银行承兑汇票、商业承兑汇票等可交易票据。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

参看详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)