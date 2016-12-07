台湾汇市：外商及出口商抛汇令台币连二升，欧美央行会议前观望

* 台币兑美元连二升，随韩元走强 * 出口商及外商银都有抛汇，但中期台币看贬 * 明日台币主要波动区间料在31.840-31.980 路透台北12月7日 - 台币兑美元 周三连二日收升。交易员表示，尽管亚币升贬 不一，但台币跟着韩元走强，且外资转为抛售美元，使台币再回到先前游走的区间；未来观 望欧洲央行及美国联邦储备理事会的会议结论。 他们称，台股走扬，外资同步买超台股。至于出口商也认为台币短期贬幅不大，在汇市 抛售美元。由于美联储下周升息已是势在必行，金融市场虽有所预期，但展望明年各条件大 多有利美元走势，目前看贬台币者居多。只不过，年底在即，出口商有抛汇压力，料台币就 算走贬幅度也将受限。 一位小型银行交易员说，台币的32大关一直没办法贬破，主要还是出口商有卖压，尤其 走贬至31.960-31.970附近特别吸引出口商的抛盘。 〞这些出口商就像鲨鱼闻到血的味道，一窝蜂冲过来。〞他说。 不过他们也认为，年底将届，银行大多调整今年美元的部位至低档，且周四和下周，美 联储又要开会，目前压大部位的少，观望者多。 12月8日（周四）欧洲央行召开管理委员会会议，会后宣布利率决定并召开记者会。至 于12月13日至14日，美联储FOMC将举行为期两天的议息会议，14日1900GMT美联储宣布利率 决定。 韩元兑美元 收报1,167.9，上日收在1,171.4。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由价平 转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.840/31.890，上日收在31.94 1。 新兴亚币周三涨跌不一，心态谨慎的投资者等待欧洲央行本周会议有关资产购买计划的 决定。 台湾股市周三小幅收高。分析师称，盘面缺乏带动涨跌的题材，指数只能在小幅区间 内震荡整理。至于外资及陆资在台股买超18.32亿台币，连两个交易日买超共计85.10亿台币 交易员预估，明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.840-31.980。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.902 31.952 31.868-31.980 31.980 4.54 6.84 司 元太外汇经纪公 31.902 31.950 31.875-31.970 31.965 2.69 2.54 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.010/0.010 0.010/0.025 美元/台币六个月期 -0.075/-0.040 -0.065/-0.030 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)