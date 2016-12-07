版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 15:26 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收涨且盘中触及一周高位，日圆走软提供支撑

美元兑日圆稍稍走强至约114.24，周二下午则为约113.79。

日圆和人民币兑美元近期大幅下跌，一直支撑亚洲的橡胶市场。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨390元人民币，收报每吨19,030元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月期胶 最新报每公斤174.40美分，升1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王洋; 审校 孙茉莉/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐