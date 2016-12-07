表格：外资在韩国股市卖超904亿韩元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月7日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超904亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 12月 7日 -90.4 77.8 13.9 ^12月 6日 117.5 292.9 -360.5 12月 5日 -4.5 101.3 -114.4 12月 2日 -0.9 -47.6 23.0 12月 1日 30.9 -52.7 20.8 11月30日 274.0 -317.6 44.6 11月29日 450.8 -149.3 -8.3 11月28日 208.7 -204.6 -19.6 11月25日 19.9 -3.9 -36.3 11月24日 -141.4 104.3 13.8 11月23日 164.7 406.6 -216.3 11月22日 344.9 51.7 -140.3 11月21日 68.3 -49.0 -39.3 11月18日 61.5 -331.0 235.0 11月17日 61.8 -90.7 7.1 ---------------------------------------------------- 本月以来 220.8 203.5 -417.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,501.6 -5,351.0 -7,577.7 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。