金属期市：伦铜上扬，美国制造业形势好转构成支撑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“要紧的是特朗普因素将怎样影响美元政策。归根结底是：如何让美国变得强大？最好的办法就是把商品出口到全世界各个角落，而在美元处于历史高位的情况下，这就没法办了，”他说。
铜基本面方面，Barrett指出一些报告显示2020年将出现供应短缺，这让当前价格看起来仍显低廉。
0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 逆转盘初跌势，上涨0.9%至每吨5,939美元。铜价自11月底以来一直在5,600-6,045美元的区间交投，上周触及2015年中以来最高位6,045.50。铜价上月累计飙升20%。
上海期交所期铜 涨0.8%至每吨48,350元人民币(7,018美元)。
上海一交易员称，他预计当地散户投资者不会在年底结清仓位。这些投资者上月推高了铜价。(完)
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(编译 李爽/艾茂林; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。