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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 15:50 BJT

金属期市：伦铜上扬，美国制造业形势好转构成支撑

“要紧的是特朗普因素将怎样影响美元政策。归根结底是：如何让美国变得强大？最好的办法就是把商品出口到全世界各个角落，而在美元处于历史高位的情况下，这就没法办了，”他说。

铜基本面方面，Barrett指出一些报告显示2020年将出现供应短缺，这让当前价格看起来仍显低廉。

0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 逆转盘初跌势，上涨0.9%至每吨5,939美元。铜价自11月底以来一直在5,600-6,045美元的区间交投，上周触及2015年中以来最高位6,045.50。铜价上月累计飙升20%。

上海期交所期铜 涨0.8%至每吨48,350元人民币(7,018美元)。

上海一交易员称，他预计当地散户投资者不会在年底结清仓位。这些投资者上月推高了铜价。(完)

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(编译 李爽/艾茂林; 审校 于春红)

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