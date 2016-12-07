《汇市简讯》欧洲央行会议前，欧元/美元关注焦点转为下档

* 强劲涨势略有改变，技术面仍偏空，市场人士仍做空欧元

* 亚洲盘交投区间狭窄，为1.0712-27

* 小时图一目均衡云区及100/200小时移动均线构成支撑：reut.rs/2hgMkxI

* 利差因素仍打压欧元/美元：reut.rs/2hgITHj

* 主要阻力位在11月至12月跌势的38.2%回档位1.0809，以及10月低点1.0851