《汇市简讯》欧洲央行会议前，欧元/美元关注焦点转为下档

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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* 欧元/美元修正走势丧失动能，欧洲央行召开会议前关注焦点转为下档
* 强劲涨势略有改变，技术面仍偏空，市场人士仍做空欧元
* 亚洲盘交投区间狭窄，为1.0712-27
* 小时图一目均衡云区及100/200小时移动均线构成支撑：reut.rs/2hgMkxI
* 利差因素仍打压欧元/美元：reut.rs/2hgITHj
* 主要阻力位在11月至12月跌势的38.2%回档位1.0809，以及10月低点1.0851
(完)
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(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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