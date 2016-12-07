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亚洲 | 2016年 12月 7日 星期三 16:08 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可能再度测试115.00水准

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* 美元/日圆今日交投区间在113.94-114.40，纽约盘则为113.66-114.12

* 再次尝试触发行权价为115.00的期权的压力逐渐增强

* 有大额行权价在115.00的期权料在12月25日之前到期

* 日本企业近来更加积极地逢低买入美元/日圆

* 114日圆上方的出口商卖单规模并不很大，期待更好价位

(完)

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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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